東京奧運29日桌球項目女單半決賽，演出甜蜜復仇，中國代表團選手孫穎莎4-0擊敗剛剛奪得混雙金牌的日本選手伊藤美誠，取得和隊友陳夢會師女桌決賽奪冠資格，整場比賽僅耗時29分鐘。

澎湃新聞報導，第一局比賽，孫穎莎11-3取勝；第二局，孫穎莎打出一個8-0，在大比分落後的情況下11-9逆轉伊藤美誠；第三局，孫穎莎繼續強勢表現，11-6拿下；第四局繼續毫無懸念，孫穎莎11-4拿下勝利。

在比賽中，場邊指導李隼一直對著孫穎莎鼓勁──「堅定、堅定！」至此，中國國乒也提前包攬了女乒金銀牌。

當伊藤美誠和水谷隼擊敗「昕雯」組合贏下本屆奧運混雙金牌時，伊藤美誠成了大陸社交媒體上的「熱搜人物」。

「很開心能獲得這一枚金牌，沒想到那麼多球迷支持我，」那一晚，伊藤美誠面對媒體毫不避諱自己的目標，「我將出戰單打比賽，我會盡我所能地去拚，現在我已經瞄準下一個目標了。」

顯然，伊藤美誠希望能夠在日本的本土戰場，打破中國桌球在女單壟斷地位──-四強決賽，伊藤美誠並沒有太多懸念，4-0完勝韓國選手田志希，對手幾乎沒有太多還手之力。

其中一局，伊藤美誠打出11-1的壓倒性比分。可以看出，伊藤美誠在收穫一枚金牌後，個人狀態十分出色。

報導稱，不得不承認，伊藤美誠的實力和狀態，對大陸國乒的衝擊不小，她也已經是和國乒不相上下的頂級運動員。

2018年團體世乒賽是伊藤美誠蛻變的關鍵一步，在爆冷擊敗劉詩雯後，她終於開始全面取代平野美宇一年前的地位，成為了大陸國乒的頭號對手。

澎湃新聞報導，一位留學日本的中國志工透露，「在贏下混雙金牌之後，感覺日本國內的氛圍也都高漲了不少，很多日本媒體都在期待著伊藤美誠能夠繼續取得突破。」

從2018年團體世桌賽結束後的2年時間，伊藤美誠與大陸國乒打了45次，贏了其中的24次、輸21次，勝率超過50％，奪得了數站公開賽的單打冠軍。

伊藤反手生膠的特殊打法威脅性極強，大陸女乒當中朱雨玲、丁甯、劉詩雯等一眾球員，都曾敗給過她。

值得一提的是，在網路輿論壓力下，伊藤美誠也關閉了中文社交帳戶，清空了所有發過的7條內容。

當大陸國乒混雙丟金後，女單成了劉國梁關注的焦點，他也現身了孫穎莎的四強決賽。

在比賽中，當孫穎莎和韓瑩出現膠著的時候，劉國梁也一直在觀眾席上喊話──「很好啊，堅決有節奏」「抓緊機會」「不要有顧慮」。

而當孫穎莎拉開比分之後，劉國梁則是使勁地拍手，然後反復送上鼓勵──「漂亮」。

當孫穎莎用時35分鐘四局直落贏下對手時，賽後一日本記者也問了關於「中國隊輸球後氣氛如何」的問題，而孫穎莎的回答只是──「氣氛挺好的啊。」

在此前女單選人環節中，大陸國乒沒有選擇老將劉詩雯，而是讓陳夢搭檔「00後」小將孫穎莎，彼時不少人就認為兩人是為了阻擊伊藤美誠的「雙保險」。

目前，陳夢是目前大陸國乒唯一沒輸過伊藤美誠的選手，而孫穎莎和對手的交戰成績是6勝1負。並且孫穎莎在單項世桌賽、團體世界盃這樣的大賽中都擊敗過伊藤美誠，而且去年年底女乒世界盃雙方最後一次交手，也是孫穎莎拿到了勝利。

「其實我和伊藤也交手了很多次了，自己就還是全力以赴吧。」當被問及「中日對抗」時，孫穎莎並沒有說得太多，只是強調了要去「拚」