蔡英文還準備可口的滷味。（圖片摘自蔡英文臉書）

中華隊選手在東京奧運表現亮眼，令台灣人民深感驕傲，而按照日本東奧的防疫規定，選手非但不能觀光，還須在個人最後一項賽事結束後的2天內離開日本，因此中華柔道、舉重等代表團已在28日回台，現於防疫旅館中隔離。總統蔡英文為歡迎台灣英雄回國，特別送上「奧運英雄限定版早餐」，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。

蔡英文今（29日）在臉書發文表示，這幾天，配合東京奧運防疫要求，結束賽程的選手、教練、陪練員及技術人員，已經分批回到台灣，除了教育部依約定為選手安排商務艙外，也設置了專屬的通關。

接下來，蔡英文稱，台灣英雄們要在防疫旅館住一段時間，因此準備了「阜杭豆漿」 和 「老天祿滷味」，並附上卡片。蔡英文直言，這一點心意，是要謝謝大家為國家的付出。另外也特別說明，限定版的早餐，在國家運動訓練中心的營養師協助把關下，飯糰加大但沒有油條， 滷味也特製不含丁香，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。最後，蔡英向選手暖心大喊，「歡迎回家」！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「還是台灣味最對味」、「超酷的，我也好想要這款」、「午餐時間發這個對嗎」、「感謝小英總統的貼心」、「感謝運動員們，辛苦了」，綠委林楚茵留言表示，「台灣味最涮嘴」，另立法院副院長蔡其昌也回應，「比賽辛苦，回來要好好幫他們補一補」。