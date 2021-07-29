大同集團旗下尚志半導體，前年因子公司太陽能廠綠能虧損，綠能、尚志2公司陸續下市。小股東認為，是集團決策錯誤造成，且其中疑有財報不實，集體控告集團前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦等27人。台北地檢署認為，相關決策都是考量當下時空環境而為的合理判斷，29日偵結處分不起訴。

綠能公司近年因太陽能產業不景氣，2018年第4季單季淨損達37億餘元，每股虧損8.56元，其股票自2019年3月25日起變更交易方法，並於5月2日下市，是大同集團第一家下市的公司，不久後無預警宣布解散清算；尚志則因提列綠能的投資損失，淨值轉為負數，也在同年6月26日下市。

股東提告指控，綠能與合作廠商的合約一變再變，以及相關決策都明顯錯誤，不合常理，才導致公司嚴重虧損，且尚志與綠能都未在財報上揭露，疑有造假掩飾問題，林蔚山、林郭文艷夫婦等人涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信、財報不實等罪嫌。

但檢察官認為，相關決策應是就當下時空環境而為的合理判斷，不能倒果為因，以虧損的結果回推決策者涉嫌背信、非常規交易等罪，且也查不到有何財報不實的證據，遂認定本案未涉不法，處分不起訴。