名導陳凱歌和知名演員陳紅的21歲兒子陳飛宇，才剛出道就因為超高顏值備受關注，擁有不少粉絲，然而2020年他拍攝《皓衣行》時，卻有偷拍照不斷流出，如今他親自提到這段往事，提到當時甚至連車子都被裝監視器，讓他十分無奈。

陳飛宇日前在節目《僅三天可見》透露，他之前在橫店拍攝《皓衣行》，當時為了到上海出席活動，向劇組請假開4小時車前往，沒想到在路上竟然有兩三輛車跟蹤，連車上都被放追蹤器，當時他收工要回飯店，還特地繞幾圈，都沒有甩開跟蹤的車子。

陳飛宇提到自己被粉絲跟蹤。（圖/翻攝自微博）

陳飛宇後來才發現，不知道是誰在他的車上安裝「小黑盒」，他也無奈的說，自己根本沒什麼好跟蹤的，「藝人沒有什麼好隱瞞的，就是每天拍戲，然後回酒店。」不僅如此，他在拍戲時，由於現場都被綠幕圍起來，沒想到竟然有人躲在挖土機的挖手裡偷拍。

陳飛宇無奈表示：「還有在綠布上挖孔的，在景片的假石頭裡挖洞放鏡頭拍攝。」事實上，在《皓衣行》拍攝期間就有大陣仗場面的偷拍奇觀，曾有劇組人員因為偷拍問題和代拍民眾爆發衝突，當時還發聲明要求不要偷拍劇透，鬧得沸沸揚揚。