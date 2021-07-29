國內擴大疫苗接種族群，37歲女星Apple（黃暐婷）已完成第一劑AZ注射，起初原本無感，想不到14小時後出現明顯的副作用，她驚呼：「全身就像被卡車輾過一樣痠痛！」

Apple前天（27日）下午施打第一劑AZ疫苗完全沒感覺，狂虧自己是「疫苗認證的老人體質」，未料隔日（28日）就冒出不適，她透露：「今天凌晨五點多（差不多打完14個小時）我就被痛醒了，全身就像被卡車輾過一樣痠痛！！連屁股都痛耶！！」不僅如此，Apple蓋被子覺得熱、踢掉被子又感到冷，全身不停冒汗，連翻身都要緩慢才不至於太痛；起床後症狀也沒緩解，還加了頭痛、腹痛及食慾不振，只好吃止痛藥繼續躺平。

副作用雖然強烈，Apple仍感謝能打到疫苗，同時呼籲外界「有得打可以打的趕快打！保護自己也保護他人」希望大家都能打到疫苗，並藉由自身經歷分享打完疫苗必備的4樣東西，分別為普拿疼、退燒藥、維他命C和大量的水、會照顧人的另一半。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922