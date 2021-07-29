「在門診被許多台灣人的善良感動到了！」胸腔科醫師蘇一峰分享一個案例，一對年紀約5、60歲的夫妻雙雙確診，中年婦女感染後檢查發現有肺纖維化，而她的先生已經氣切，在加護病房搶救，她仍決定捐三萬元買抗纖維化藥物給買不起的患者使用，她的善良讓蘇一峰感動到紅了眼眶。

蘇一峰昨天(28日)在臉書PO文，一名中年婦女感染新冠肺炎，痊癒後來門診檢查發現肺部纖維化，需要抗纖維化藥物治療，當下她決定捐出三萬元買抗纖維化藥物，給需要但買不起藥的人使用，而她先生現在還在其他醫院的加護病房，已經氣切，每天努力脫離呼吸器中。

蘇一峰說，這名婦女說她經濟上還有能力，所以想幫助其他病人，更流淚告訴蘇一峰，她最慶幸的是同住的兩個孩子沒有被感染，讓他聽了好感動，眼眶泛紅，「在門診被許多台灣人的善良感動到了！」

為何小孩沒有被感染？蘇一峰解釋，是因為小孩是分房睡覺、分開吃飯，但夫妻是同床所以互相感染，不過小孩一般不容易重症，同時有打疫苗就可避免重症、肺纖維化，而抗纖維化藥物自費一個月要二到五萬元，健保不給付。

對此，網友紛紛留言，「希望這對夫妻趕快轉好！」、「菩薩來著」、「這類藥健保要出才對啊！」，也有人表示「這對夫妻應該是高齡吧，怎麼2個都重症機率這麼高」、「感動！看完文章，內心莫名的一股揪心，沒錢的人當下怎麼醫病」。