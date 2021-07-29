前總統李登輝明天逝世週年，日本前首相安倍晉三表達有意訪台，悼念安眠在五指山的李登輝，據了解，蔡英文總統明天一早也將赴五指山；李登輝女兒李安妮今受訪表示，安倍跟李登輝情同父子，兩人可能夢中也能溝通，透過上帝安排應該會有溝通管道；明天上山，她會跟父親報告這件事情。

李登輝基金會今召開「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會；李安妮受訪指出，也不是一定要7月30日這一天上五指山，任何時間點都可以；安倍跟李登輝的交情，家屬都非常了解，於公於私都希望安倍訪台能順利進行。

至於是否已經與安倍晉三討論訪台事宜及時間點？李安妮低調表示，這件事情就靜觀其變。安倍與父親兩人的交情是累積世代，不管站在基金會或是家屬立場，於公於私都會全力協助完成，父親過世後，她體會到很多事都是上帝的安排，不需要強求。

至於明天是李登輝逝世一週年，據了解，蔡英文總統也將在明天一大早前往悼念；李安妮指出，家屬與基金會明天上午10時許會到軍人公墓「特勳區」五指山悼念，因為疫情，且上五指山這種事，想上去隨時可以去，蔡總統希望低調處理所以會提前，而明天家屬出席部分，因為疫情關係，姊姊人在台中、媽媽不方便、巧巧李坤儀坐月子，所以由她夫婦代表。