聯電28日法說會釋出樂觀看法，股價今(29日)盤中一度報54.8元，漲逾5%，截至11點45分，成交量逾31萬張，僅次於長榮，是台股成交量第2大的股票，美系外資看好晶圓代工產能供不應求，將聯電的目標價調升至102.8元，首度突破百元價位，不過，有鄉民不棒場，留言「太浮誇」，還有鄉民問「聯電100跟長榮300誰比較困難？」

聯電第2季毛利率突破3成，達31.3%，歸屬母公司淨利119.43億元，創15年來新高，每股盈餘(EPS)0.98元，預估第3季產能將持續滿載，平均售價上揚6%。多家外資在法說後紛紛調高評等及目標價，其中，一家美系重申強烈買進評等，並將目標價從76.3元上調至102.8元，其他外資的目標價約在62-80元之間。

聯電今開盤以53.9元，上漲2.1元開出，一度來到54.8元，漲逾5.8%，成交量也來到台股第2大，僅次於長榮，不過，昨日外資賣超第1名也是聯電，共賣超逾7萬張。

對於外資將聯電目標價喊至百元以上，股民的認同度似乎不高，有鄉民在PTT股板留言表示「太浮誇」、「當聯電開船的喔」、「站上60我就信」、「這倒貨意圖太誇張」、「很多人酸不意外啦 4月底那波前高62.7應該套了很多人」，還有網友問，「聯發科喊1700 海運喊400 現在聯電喊100 接下來？？」，沒想到真有網友接「中鋼200」。