中華郵政公司第3度與三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，7月30日將推出「郵蒂幸福」聯名系列商品，另為慶祝中華郵政創辦125周年，同步發售金色車牌，系列商品今日提前曝光。

中華郵政分別於去年12月、今年3月與三麗鷗合作，前2波推出的商品都受到民眾喜愛。中華郵政宣布，與HELLO KITTY合作的第3波「郵蒂幸福」聯名系列商品，明日正式上架。

系列商品包括「HELLO KITTY絨毛娃娃」、「HELLO KITTY造型小郵車組」、「HELLO KITTY第3波限量組合」、「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」；另為慶祝中華郵政創辦125周年，同步發售限量888組的金色車牌「HELLO KITTY造型小郵車組」。

中華郵政表示，商品均於上午8時30分開賣，除「HELLO KITTY第3波限量組合」及「HELLO KITTY郵政125周年限量商品」，每人限購2組，且僅限於中華郵政集郵電子商城銷售外，「HELLO KITTY絨毛娃娃」及「HELLO KITTY造型小郵車組」均同步於各地郵局營業窗口、郵政博物館及中華郵政集郵電子商城開賣。