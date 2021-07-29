《遠見雜誌》2021縣市長施政滿意度結果出爐！台中市長盧秀燕創下該份雜誌近10年來民調最高的台中市長，也是六都滿意度唯一有進步的首長；進步幅度居全國22縣市第二名，在5星評等中，也從去年的3.5顆星躍升進入4星行列；六都中只有盧秀燕不滿意度有下降情形，且下降幅度更是全國之冠。

《遠見雜誌》29日公布最新的「縣市長施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕的施政滿意度為59.1％，較去(109)年提升了5.8個百分點、施政分數為67.7分，也比去年增加3.3分；22縣市首長平均滿意度下滑的浪潮中，盧秀燕逆勢上揚，不僅是六都中唯一進步的市長，進步幅度高居全國第二名，且為近10年來滿意度最高的台中市長。

《遠見雜誌》公布數據中，台中市8大施政面向的淨滿意度較去年增加2.0個百分點，進步幅度領先全台，其中，在「教育」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」、「觀光休閒」及「經濟與就業」等六大面向滿意度表現均較去年優異。

台中市政府指出，每份民調都是鞭策市府團隊不斷向前邁進的動力，近年來市府努力完備一切，就是為了回應市民的期待！以本次進步最多的「經濟與就業」面向為例，在面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰下，台中拼經濟的表現同樣亮眼，以「台中富市3」經濟策略為基礎，多管齊下持續推動經濟發展重要政策。

包含已動工的豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區、國際會展中心等，再加上持續建構的高快速生活圈路網，完善的產業優勢環境也成功吸引民間投資，例如三井OUTLET二期、東區LaLaport購物中心、Costco北台中店等，為台中經濟注入源源不斷的活水。

市府表示，同樣交出漂亮成績單的「道路與交通」面向，除了今年實施的「雙十公車，市民優先」政策，有效減輕市民通勤負擔，也讓政策優惠真正落實在市民身上外，歷經十餘年興建的捷運綠線在今年4月正式通車，更滿足了市民「捷運行」的渴望。

市府藉由美樂地計畫、公托公幼及親子館倍增計畫、恢復老人健保補助、地價稅調降、路面燙平專案等多項政策逐步推動，更透過「藍天白雲行動」計畫，讓台中空氣品質獲得明顯改善。不僅本次調查結果表現不俗，去年《天下雜誌》的「幸福城市大調查」，台中市為台灣民眾最想移居的城市首選，在在顯示市府團隊努力打造新好生活的宜居台中，美好藍圖已逐步實現。

台中市政府強調，《遠見雜誌》本次調查時間為2020年3月2日至4月16日，為新冠肺炎疫情爆發之前，從5月中至今防疫期間，市長帶領市府團隊努力不懈控制疫情並推出多元紓困方案，從坊間各類民調顯示，民眾對於盧市長防疫表現也展現高度肯定。