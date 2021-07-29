手機晶片大廠高通（Qualcomm）上季業績表現相當亮眼，且看好用於蘋果iPhone等5G手機的晶片銷售成長，高通表示，公司已經減緩了供應短缺的問題。

受此激勵，周三高通盤後股價上漲逾3%，報146.86美元。高通的說法可能緩解了投資人對晶片短缺將衝擊智慧手機市場的擔憂。蘋果周三盤後上漲0.14%。

前一日蘋果在發布強勁的財報後提出警告，稱已經對Mac和iPad銷售能力造成影響的全球晶片短缺問題將開始波及iPhone生產，蘋果的營收增長力道恐將放緩。

高通公布第三財季（截至6月27日）總營收較前一年同期大幅成長63%，達成近80億元，優於分析師預估的75.8億美元。其中，以連網設備晶片銷售額飆升至14億美元，帶來最大的貢獻。

淨利為20.3億美元。經調整後每股盈餘為1.92美元，優於分析員預期的1.68美元。

在5G手機晶片銷售帶動下，整體晶片業務營收達到64.7億元，年增70%。其中，手機晶片營收年增57%，為38.6億美元。其他晶片的營收也持續增長，射頻晶片和物聯網（IoT）晶片營收分別較前一年同期增長114%和83%，達到9.57億美元和14億美元。

高通執行長Cristiano Amon在法說會上表示，該公司從多個製造合作夥伴取得晶片、增加供應量的努力已經取得進展，第三財季首批出貨量很大，未來幾個月的出貨量還會增加。他表示，高通仍有望在今年底以前大幅改善供應情況。

高通亦受惠於華為退出全球智慧手機市場。華為的旗艦手機並未使用高通晶片，但其正在爭搶市占的競爭對手大多採用高通晶片。

除了5G手機晶片之外，高通其他晶片的銷量亦見增長，例如其射頻晶片過去一年來的銷量成長1倍。其他用於汽車和物聯網應用的各種晶片銷售亦持續成長。

高通預期第四財季營收將介於84億～92億美元，其中值為88億元，優於分析師預估的85億美元。高通預估第四財季每股盈餘介於2.15～2.35美元，中值2.25美元，亦超出市場預估的2.07美元。

高通預估本財季晶片營收中值為72.5億美元，優於分析師估計的68.3億美元。該公司預估本財年晶片營收額將達到100億美元，較前一年度的60億美元大幅成長，同時看好本財年經調整後每股盈餘達到8.24美元，較上年度成長1倍。

關於晶片短缺的問題，執行長Amon在電話會議上表示，儘管高通引進更多製造合作夥伴，所以自身的供應瓶頸已有所緩解，但一些客戶無法從其他供應商那裡獲得製造完整設備所需的晶片。「我們持續看到每一項業務的強勁需求都超過了供給」。

高通並表示，2021年5G手機的全球銷量可能達到高通所預測之介於4.5億～5.5億支的最高值。這表示手機製造商可能將任何供應短缺的晶片用於生產獲利較佳的5G設備。