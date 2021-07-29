新北市每年辦理市內各類學習扶助評選，今年選出15隊參加教育部評選拔，新埔國小、仁愛國小等5校教師、學生皆獲獎，其中新埔國小校方除了透過導師幫助學生外，也積極與鄰近商家合作，提供餐飲、勵學獎助金，深獲肯定。（教育局提供）

為了幫助學生跟上學習腳步，新北市每年辦理市內各類學習扶助評選，今年選出15隊參加教育部評選拔，新埔國小、仁愛國小等5校教師、學生皆獲獎，其中新埔國小校方除了透過導師幫助學生外，也積極與鄰近商家合作，提供餐飲、勵學獎助金，深獲肯定。

這次獲獎的學校、師生分別是新埔國小獲領航團隊獎、仁愛國小李湘琦老師獲鐸聲伴學獎、三芝國中李其芸、中園國小張云馨、頭湖國小杜昕霏3位同學獲學習潛力獎。

教育局表示，新北市2019首度辦理「國民中小學學習扶助摘星計畫」，入選隊伍除頒發星光獎勵金外，也會薦送教育部參與當年度國民小學及國民中學學生學習扶助績優人員評選，透過獎勵機制發掘更多優秀的教育人員投入學習扶助，另外，透過推動科技化學習扶助，以科技平台及智慧分析學生學習瓶頸，藉由教育科技的力量，也能找回學生自信心，讓學生快速成長。

新埔國小除了成立學習成長班專業對話社群，搭起授課老師、導師、學校行政與家長的聯繫橋樑，學校也積極引進校外資源，與鄰近的麵包店、家長志工合作，提供受輔學生每日餐飲，享用營養的麵包，並提供勵學獎助金鼓勵成長班學生積極向學。

獲獎的仁愛國小老師李湘琦表示，學習扶助是陪伴孩子往善前進，重新找回孩子學習的自信，除了善用學習扶助科技化評量檢測結果、均一教育平台，她也將數學擬題融入教學，引發孩子的好奇心及彈性思考，減低學習焦慮，提升孩子的學習成就。

三芝國中同學李其芸表示，原本對數學缺乏信心，8年級參與學習扶助課程後，百分之百投入老師安排鍛鍊項目，不再逃避困難題，段考與模擬考成績都有進步，在老師開始訓練學生安排作業時，也積極參與作業指派，改變以往害羞的個性，與同學適時加油打氣，成為彼此最棒的戰友。

教育局長張明文表示，學習扶助班是弭平學習落差的最佳途徑，建立學生自信心、跟上學習的重要關鍵，看到孩子的進步是從事教育工作最欣慰的事，特別感謝獲獎學校、老師們的努力。