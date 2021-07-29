亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為聯發科第三季財報並未讓市場感到驚艷，但隨著天璣2000的推出，將有利於其搶攻高階5G市場，將聯發科目標價由800元調升到1000元、評等維持持有。

亞系外資表示，聯發科第二季財報符合預期，第三季財報並未讓市場感到驚艷，主要是因持續性的供應鏈緊張和ASP調升的預期。

亞系外資表示，聯發科預計在2022年受惠於旗艦5G晶片天璣2000，將在高階市場中獲得更高的市佔率，將聯發科目標價由800元調升到1000元、評等維持持有，並調升2021年、2022年每股盈利預測32%、22%，分別為62.56元、62.85元，以反映更好的毛利率和更高的非營運收入。

然而，聯發科在2020年、2021年的每股收益年增長超過70%之後，因大陸5G智慧手機週期，預計聯發科2022年每股收益增長前將放緩，這也是日後投資者關注的焦點，且2022年高通將在晶圓部分獲得台積電(2330)更多的支持，也將使得其與聯發科的競爭將更激烈。

聯發科預計第三季營收落在1257~1319億元之間，與第二季相比，持平到成長5%，與去年同期相比，成長29%到36%，營業毛利率預估為46%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為24%±2%。