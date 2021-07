對於我們當中的咖啡因狂熱分子而言,這真的是件壞消息。一項大規模的新研究指出,過量地飲用咖啡,而且真的是很過量的話,到了生命晚期時,有相當高的風險導致失智症。

【可能造成大腦疾病】

在探查英國生物樣本庫(UK Biobank)中 17702 位志願者的醫療紀錄之後,一組來自南澳大學(University of South Australia)的科學團隊發現了一項驚人的關聯性:當一個人攝取大量的咖啡達每天至少 7 杯或更多時,罹患失智症的風險會增加 53%。

而且,不是只有失智症而已。這項由該研究團隊於 2021 年 6 月發表於科學期刊《營養神經科學》(Nutritional Neuroscience)的研究亦指出,過度飲用咖啡,與大腦物理變化和其他神經疾病變得更為普遍之間存在著關聯性。總而言之,對於身為全球最受歡迎的娛樂性藥物之一的咖啡而言,這項研究驚人地揭曉了其危險的一面。

南澳大學的神經科學家暨研究的主要作者凱蒂·范恩博士(Kitty Pham)在一場大學記者會中提到:「在考量所有可能的排列組合後,我們一致地發現到,較多的咖啡攝取與腦容量的減少很有關聯。基本上來說,每天喝超過六杯咖啡可能會將你暴露於大腦疾病的風險中,例如失智症以及中風。」

【攝取量應適可而止】

在永無止盡地來回討論著到底某些食物能改善還是破壞人類的健康的研究之中,除了酒以及巧克力之外,咖啡亦是那些食物當中的其中一種。事實上,營養學研究是非常困難的,所以不同的研究往往點出咖啡不同的面向。但是,由於這項研究的規模很大,而且其檢視的咖啡攝取量還非常大,因此使其具有額外的可信度。

研究人員說,他們還不清楚為何喝如此多的咖啡,會與中風或失智症的風險增加有關聯。但無論如何,他們補充說,人們大概不用放棄他們每日攝取這種提神飲料。

資深的研究作者艾琳娜·希柏南教授(Elina Hyppönen)在記者會上說到:「典型的每日咖啡攝取量大概是介於一到兩個標準杯的量之間。當然,雖然單位衡量標準可能會改變,不過一天喝個幾杯咖啡通常是好的。然而,如果你發現你的咖啡攝取量正朝向每天超過六杯的話,該是你重新思考你要不要接著喝下一杯的時候了。」

