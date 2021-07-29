行政院發言人羅秉成今日於線上記者會表示，蔡政府自2018年起建構社會安全網，推出第1期計畫，3年投入70億。從2021年開始至2025年要建構第2期計畫，預算將增加6倍至407億，2020年後，也已全面調高公私部門社工人員薪資。

羅秉成說，將在接下來的5年，強化2期社會安全網，目前地方政府約為2400人力，將提高至7800人，也會補助民間增加2千人，未來中央將從補助4成升高為補助7成。

衛福部社家署署長簡慧娟在記者會上表示，目前第1期社安網，已在全台建置139處社福中心，22處集中受理通報與派案中心，7家兒少保護醫療整合中心，增加了2440名社工。

簡慧娟說，2期計畫將會強化社安網，重點放在司法心理衛生服務，包括司法精神鑑定、處置成效評鑑，以及出院、出獄後的更生保護，也會強化精神衛生體系的轉介機制。

行政院政委林萬億指出，許多國內家暴重大暴力事件，加害人很常見是貧窮、失業、精神疾病、偏差行為、家庭關係破裂等等，過去各部會是各做各的，但很難去把問題整合解決，因此社安網的建構，將採以家庭為中心、社區為基礎的方式建立網絡。

有媒體提問司法精神醫院設置是否違反《身心障礙者公約》？林萬億回應，世界各國都面對同樣困擾，但目前要設置的是精神醫院，而非住宿型的照顧機構，沒有違反公約中的問題。

衛福部也發布新聞稿補充，未來將投入407億元及9821名各類專業人力，整合各部會、各地方政府及民間力量，透過4大策略推動第2期計畫，加大力道強化社會安全網。

林萬億也回應媒體提問表示，2期社安網要新增的司法精神醫院、病房共7處，目前地點還在規劃，至於9821名人力，將涵蓋在司法醫療、社區心理衛生、就業處相關等等範圍，專業包括職能治療、心理衛生等各方面，建構起整個團隊。