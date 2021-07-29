美國「下世代空優」(Next Generation Air Dominance NGAD)戰機

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）上周訪東南亞前，在沒有對外宣布的情況下，不尋常地搭乘有「空中戰情室」之稱的E-4B「守夜者」（Nightwatch），造訪了內華達州內利斯空軍基地最機密的托諾帕測試靶場（Tonopah Test Range）。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網28日報導，長久以來，托諾帕就以支援如F-117「夜鷹」（Nighthawk）隱形戰鬥攻擊機，還有扮演紅軍的美國軍戰機等祕密飛行。

奧斯汀出訪東南亞，是要在新加坡出席安全會議，接著訪問跟中方在南海都有領土爭議的越南和菲律賓。而他搭乘的E-4B呼號為TITAN25，從華府近郊的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）起飛後，航空迷和公開來源情報分析家就追蹤到，它朝西飛，並在托諾帕停留。

So ... what was he there to see? https://t.co/F8TVWXboC5 — Popular Mechanics (@PopMech) July 28 2021

B61-12戰術核子彈武器系統

由於E-4B裝備了ADS-B追蹤系統，人人都能利用網站，桌上型電腦軟體和智慧手機應用程式加以追蹤。

奧斯汀在托諾帕待了一陣子，又搭機往北飛，在阿拉斯加艾爾生空軍基地（Eielson Air Force Base）停留，接著才飛越太平洋。然而，大家內心的疑問是：他為什麼要在托諾帕停留？

托諾帕位於「51區」（Area 51）北方僅65英里（近105公里），兩者神秘程度不相上下。事實上，早在1998年時，美國能源部（DoE）在文件中就直呼托諾帕為「52區」（Area 52）。如今托諾帕是美國能源部的重要核武設施，專門用來測試核武，目前正在測試B61-12戰術核子彈。

分析指出，看來奧斯汀有可能是去托諾帕視察B61-12，但他身為防長，老遠跑到內華達，只是去看1枚核彈似乎不太可能。也或許，他是去視察機密的新戰機。畢竟數十年來，托諾帕也一直在試飛秘密戰機。而大家都知道，美國正在試飛「下世代空優（NGAD）」戰機。分析認為，托諾帕顯然是可能的測試場。

此外，奧斯汀也有可能去視察如AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）等高超音速滑翔武器測試。畢竟高超音速武器目前是最夯的話題，而這或許能引起美國防長的興趣。