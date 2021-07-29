國民黨上午舉行「預防接種受害救濟制度緩不濟急」記者會，質疑疫苗施打率增加，接種不良反應數逐漸累加，至7月27日止疫苗不良事件通報已達3732件，高達3000多件不良事件都未受到妥適處置，要求疫苗接種受害救濟審議機制應「從速」、「從寬」，只要有施打事實與不良反應，就應給予補償。

國民黨文傳會主委王育敏表示，民眾向預防接種受害救濟基金申請救濟後，由於機制冗長，導致民眾必須先行自付高額搶救費用，後續的救濟程序漫長、補償機制不清，現有救濟基金不敷使用，種種破綻皆令人民無所適從、極度不安。

王育敏指出，目前對於新冠疫苗接種後發生嚴重不良反應，一律比照其他常規接種疫苗預防接種受害救濟機制，不僅認定方式過於嚴苛，審議小組審定時間平均為期6個月，必要時甚至可再延長3個月，加上撥款流程可達3個月，整體救濟時程恐長達1年，而且根據衛福部疾管署預防接種受害救濟基金110年度預算書，現有基金約2億1533萬元，恐不足以支應大量的不良反應通報案。

國民黨主張，針對此次新冠疫苗的大規模接種，政府應該另行設立審議小組與基金，審議原則應採「從速」，縮短審議流程與時間，並應「從寬」認定，採無過失補償責任，只要有施打事實與不良反應，即予補償，死亡、傷殘結果是否與疫苗相關，可採推定的因果關係從寬認定。

國民黨青年部主任陳冠安說，今年總共開了5次救濟給付審議會議，已經消耗掉755萬元的預算，其中沒有一案是新冠肺炎疫苗接種的給付，在年度預算只剩不到1000萬元的情況下，要如何處理數千件數萬件的救濟給付規模？在此鄭重呼籲民進黨政府，盡快聽從在野黨的建議，成立特設基金來特別處理。

全國律師聯合會理事簡榮宗指出，既然新冠疫苗都未經完整的藥證程序，就不應該比照傳統的預防接種受害救濟制度，而是要就EUA建立一筆新的基金與救濟制度，才能保障人民權利，而非讓人民變成疫苗試驗的白老鼠。