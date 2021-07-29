在關注東京奧運的同時，大家也別忘了目前美國職棒已進入到下半季，戰況非常激烈，而受到關注的不只是日籍好手大谷翔平，我國的張育成、洋基和道奇等豪門關注度也很高，尤其最近大聯盟各隊開始做出球員交易，更增添了可看性，其中交易截止日將在美國時間7月30日結束。

BREAKING: Joey Gallo is being traded to the Yankees per @ThreeTwoEephus



The Yanks get a BIG bat 💪 @BRWalkoff pic.twitter.com/o33cND4qjU — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29 2021

而洋基和道奇會有什麼重大補強也讓人相當好奇，就在大家猜測之時，洋基今天稍早做出了重大交易，據報導他們已透過交易，換來遊騎兵重炮手賈羅(Joey Gallo)，這也應驗了之前的傳聞，因為據此前的報導洋基已經看上他很久了！

據了解洋基這筆交易送出超過4位農場潛力股，算是一筆豪賭式交易，而賈羅加入後也會和前隊友歐多爾(Rougned Odor)再續前緣，歐多爾也是在本季才轉到洋基，另外洋基也在前幾天送走牛棚大將瑟薩(Luis Cessa)與威爾生(Justin Wilson)給紅人，換來一名未來待指定球員，最近動作非常頻繁。

而換來賈羅之後，洋基的攻擊和守備都得到即時補強，因為在中外野手希克斯(Aaron Hicks)確定因傷報銷後，洋基需要一名外野手，他能守右外、中外野，也是洋基一直希望能補進的強力左打者，這讓洋基戰力得到非常大的補強，賈羅也將與賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)組成三重炮連線。

賈羅本季在遊騎兵表現不錯，310個打數能敲出69支安打、25支全壘打，並為球隊貢獻55分打點，打擊率雖然只有.223，但他最傲人的地方是強悍的攻擊指數，本季他的攻擊指數有.869、上壘率.379，選到74次保送是聯盟最高，生涯攻擊指數也有.833，是一名非常會選球的打者！洋基拿未來引進他，勢必想立刻升級打擊實力。