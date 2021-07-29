近期一位呂姓消費者向消基會投訴指出，收到簡訊，通知她網購的貨品已經送達她住家附近的超商，消費者可以前往付款領取，付款後再拆封檢視，才發現是自己未曾訂購的商品。消基會向警政署洽詢，獲知該類詐騙多屬「境外包裹」，近年相關案例有增無減，且多屬以「超商貨到付款」或「宅配到家」模式對不明究裡的消費者進行詐騙。

內政部警政署165防詐專線則建議，消費者收到簡訊或直接收到宅配商品，務必要先查證之後再付款，尤其當親人不在家中，要代收付款前，也務必要向家人查證清楚之後再代收；萬一消費者不小心付款了，可以打給「寄件人」，辦理退款、沒有寄件人，詢問宅配業者或超商，該寄件人的聯絡方式、寄件人電話打不通，Line已（不）讀不回，請將包裹託運單清楚拍照後，到各地警察機關報案。

165防詐專線表示，這幾年該類案件叢生，據他們觀察，消費者常因受害金額不高、查詢困難、退款不易，甚至還得再行提供消費者自己的個資，恐生二次受害；或因必須循司法途徑，以刑事或民事提訟，太過耗時費事，以致常見消費者懷著「心有不甘」的心情下「認賠」結案。

消基會建議，超商系統運用內部通報機制，將全國轄下可能被詐騙的情事，經常進行通報和整合，一旦發生「同一廠商、同一天被投訴發生3起可能的詐騙情事」時，便應立即將問題商家的往來案款予以凍結，並停止提供服務，且於事後若一旦確認該廠商涉及詐騙屬實，更立即將其下架。

消基會建議消費者對於近年來十分猖獗的「不請自來」貨品包裹，不要貿然取貨；而對於宅配到府及付款的貨品包裹，也請消費者記得要事先向家人詳細查證之後，才能放心簽收付款；特別是更要留意貨品包裹上寄件人託運人的資訊是否「完整或清楚記載」，如有記載不完整或不清楚的可疑之處，消費者應該拒絕收受。