擔服巡邏勤務的嚴姓警員在神壇前休息、脫口罩抽菸，被民眾拍下檢舉。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市三民二分局陽明派出所1名嚴姓警員28日執行巡邏勤務，巡經一處神壇前停下，坐在沙發上脫下口罩邊划手機邊抽菸，遭目擊民眾檢舉，分局調查後，除了以嚴員未戴口罩直接依違反傳染病防治法開罰外，並認為嚴員勤務中怠勤30分鐘，被民眾檢舉，言行失檢，影響警譽，予以記過處分並調整服務地。

據了解，該名年約50歲的嚴姓警員7月28日原本擔服19時至21時的巡邏勤務，當晚7時21分許，嚴員處理完一起消費糾紛案件，騎警用機車巡經一處私人神壇，停下車後，和神壇的人打招呼，即坐在神壇前的沙發上，脫下口罩後大剌剌地邊抽菸邊划手機，後來還和神壇內的一男一女喝茶聊天，待了約40分鐘才離去。

嚴員未戴口罩抽菸又在神壇前聊天的離譜行徑被民眾拍下檢舉，陽明所和分局督察組展開調查，嚴員供稱因有心血管疾病，當時略感不適，才在熟識的神壇前休息，坦承自己未戴口罩抽菸，甘願受罰。

分局表示，嚴員平常工作表現平平，曾因服交通崗過於鬆散遭處分，分局確認嚴員未戴口罩抽菸一事屬實，依違反傳染病防治法開罰並送衛生局裁處；另勤務中怠惰的行為，因遭民眾檢舉，認定言行失檢，影響警譽情節嚴重，予以記過1支並調整服務地，以資警惕！

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