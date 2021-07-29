全台民眾近來陸續接種新冠肺炎疫苗，擁有「最美空姐」封號的林佩瑤，日前接到簡訊通知已經可以接種，她昨日（28日）透過社群網站表示順利接種完疫苗，不過也出現2副作用，但尚未有較嚴重症狀發生。

林佩瑤昨（28日）曬出施打完疫苗的照片，只見她手拿COVID-19疫苗接種紀錄卡，雖然戴著口罩仍掩飾不了興奮心情，更大讚醫院的服務和動線相當良好，描述起施打流程，她表示醫生問診完後，立刻被安排到旁邊準備打疫苗，才準備拿手機要紀錄歷史性的一刻，護士就已經打完了，直呼：「完全沒有紀錄到打疫苗過程，一切都來得太快」，她透露除了有頭暈跟微微頭痛的副作用，還沒有其他症狀出現，相較其他友人打完出現「微往生感」，她搞笑表示：「害我突然有點希望自己是疫苗認證的老人體質」。

對此，網友也提醒她施打疫苗後的注意事項：「普拿疼記得吃，多喝水多休息還有吃維他命C」、「退燒藥先備好，但不建議吃，因為要讓身體產生抗體，然後記得多喝水」「我是下午打完都沒事，半夜症狀就來了，畏寒到蓋兩件厚棉被都沒用，還好吃了普拿疼就紓緩」、「我打完AZ，10小時後，全身像被車子輾過一樣，13小時持續燒退，熬過就重生」。

林佩瑤日前接到簡訊通知可以接種疫苗，才發現自己被歸類在第9類，不過並沒有家族遺傳病或慢性病史，推測是當空服員時期，常會有病因不明的身體狀況，懷疑可能是當時就醫紀錄才被歸類。

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