台灣射擊好手楊昆弼在東京奧運射擊男子不定向飛靶資格賽第2天出賽，前3輪射完以72分排名暫居第21，29日進行最後2輪資格賽，最終射出121分、排第14名，無緣前6名決賽，但仍寫下個人新猷。

此次我國共取得5席射擊東奧茲資格，但目前中華隊在射擊賽場上仍未有好消息傳來，雅加達亞運金牌組合呂紹全、林穎欣在個人及混雙項目紛紛落敗，女子10公尺空氣手槍的吳佳穎、田家榛也止步資格賽。

昨天登場的男子不定向飛靶資格賽5輪分為2天進行，第一天打3輪、 第2天打2輪，最後取前6強晉級決賽。第2天楊昆弼繼續上陣，今天首輪沒發生任何失誤，25個泥盤全數擊中，排名上升至第15。

最後一輪楊昆弼連續擊中18個泥盤，但在第19個泥盤發生失誤，最終輪設下24分，總計5輪共射下121分、排名第14名，不過上屆里約奧運第25名的楊昆弼，這次再戰東奧，雖然無緣晉級6強決賽，但14名也刷新自己奧運最佳成績。