遠見民調：侯友宜成人氣王，六都滿意度僅盧秀燕上升。(本報系資料照片)

《遠見》雜誌今天公布縣市長施政滿意度民調，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、花蓮縣長徐榛蔚，屏東縣長潘孟安、連江縣長劉增都拿下5星，侯友宜滿意度全台第一，贏得81.5％的市民按讚，台中市長盧秀燕則是唯一滿意度與施政分數都上升的六都首長。

《遠見》指出，今年的調查是在3月2日至4月16日進行，因疫情升溫延後至疫情稍緩才揭示成績。今年各縣市首長平均滿意度下滑2.8個百分點，有15位首長滿意度下跌，歷經疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守。

民調顯示，新北市長侯友宜是人氣王，贏得81.5％的市民「按讚」，擠下去年榜首連江縣長劉增應，滿意度為全台第一，但與去年相比，少了5.6個百分點。

其他過去受到好評的首長也有類似情況。屏東縣長潘孟安滿意度80.4％、桃園市長鄭文燦79.6％、基隆市長林右昌79.4％，相較去年，名次多半持平，滿意度卻下滑約5個百分點。

至於澎湖縣長賴峰偉、台北市長柯文哲、台南市長黃偉哲，以及去年滿意度第一名的劉增應，也都承受了更高標的檢驗，滿意度、施政分數下滑，不滿意度也高於去年。

《遠見》表示，今年成績逆勢上揚的百里侯，清一色是女性。台中市長盧秀燕，也是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

宜蘭縣長林姿妙表現亮眼，滿意度70.4％，較去年逆勢上升7.1個百分點，進步最多；不滿意度10.5％，年減5.7個百分點；施政分數73分，較去年增加3.8分，創下新高，躋身前段班。

花蓮縣長徐榛蔚，今年不只重新位列5星縣長，滿意度78％，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的增長。花蓮更是少數八大面向滿意度連年增長的縣市。包括「環保」面向，花蓮市民滿意度全台第一；「觀光」面向則在六都以外縣市，拿下排名第二、全台第三佳績。

嘉義市長黃敏惠的滿意度73.5％，也較去年成長1.4個百分點，施政分數73.8分，年增2.3分；彰化縣長王惠美的滿意度61.5％，年增4.2個百分點，團隊八大面向平均滿意度66.7％，排名由第20名進步到第16名。

今年是高雄市長陳其邁上任後，首度納入調查，卻沒有蜜月期，僅得3.5顆星，滿意度62.8％，施政分數67.9分，皆為六都第4。傳言有意問鼎總統的台北市長柯文哲，滿意度44.4％，較去年衰退7.9個百分點。