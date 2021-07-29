線材廠官田鋼(2017)8月盤價開平盤，中止漲勢。由於7月續開高盤，有利第三季營運維持高檔。第二季受惠漲價效應，自結單季每股淨利0.75元，比第一季的0.48元續增。

官田鋼自結上半年營收22.12億元，營業淨利3.21億元，歸屬予母公司稅後利益4.03億元，每股淨利1.23元。

官田鋼受惠鋼市續熱，第二季營運持續上揚；自結單季每股淨利約0.75元，比第一季的0.48元續增。上半年每股淨利1.23元，明顯優於去年同期。

官田鋼受惠產品漲價，自結4月單月獲利8416萬元，每股淨利約0.25元，5月增至8907萬元，每股淨利約0.27元，6月自結淨利7244萬元，每股淨利約0.22元。

官田鋼7月盤價持續調升，其中螺絲用A料、低合金、五金用K料等盤元皆上漲每公噸500元，建築用螺桿（牙條）、鍍鋅鐵線等，調漲1000元。

官田鋼今(29)日上午開出8月盤價，各項鋼品維持平盤價格。

官田鋼表示，雖然國際原料小鋼胚略有小漲及原料出口國加徵出口關稅影響，但因進口盤元價格下跌，加上下游客戶觀望氣氛濃厚，先以平盤價格開出因應，再觀察市場後續走勢。