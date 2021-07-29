中華女子射箭隊唯一闖過首輪的林佳恩，29日緊接著在東京奧運射箭女子個人賽32強出場，對手是愛沙尼亞選手帕納特(Reena Parnat)，林佳恩最後以7比3獲勝闖進16強，30日將跟第5種子美國女將布朗(Mackenzie Brown)爭搶8強門票。

林佳恩第1局一開始射出8分箭，接著都是8分箭，感覺幾乎都射到靶子下方，無奈以24比26輸掉首局；來到次局，林佳恩首箭還是8分，帕納斯卻射出10分箭，林佳恩下兩箭都是9分，雙方打成26平，林佳恩仍以1比3落後。

第3局前兩箭雙方都是9分箭，林佳恩第3箭射出10分，帕納特只有8分，林佳恩以28比26拿下，雙方打成3平；來到第4局，雙方前兩箭都射出8分，林佳恩第3箭射出10分箭，也讓她以26比25險勝，反以5比3超前。

關鍵的第5局，帕納特第1箭射出8分，林佳恩仍然穩定射出10分箭，帕納特第2箭也是10分，林佳恩第2箭還是10分，帕納特最後1箭只有7分，林佳恩穩穩射出10分箭，以30比25收下這場比賽勝利。