前總統李登輝明天逝世週年，提到前總統夫人曾文惠，李登輝女兒李安妮今表示，媽媽常問「有沒有去醫院看爸爸？」大家都配合演出，包括曾來探視的蔡英文總統，「我們都很感謝總統也跟著完全配合」。

李安妮還透露，爸爸安葬完接下去的週末，蔡總統有來家裡探視媽媽；她說，其實媽媽身體狀況還好，失智也沒有很嚴重，唯獨對爸爸過世這件事，一直不知道是拒絕接受，還是真的不知道，現在還會不時會問，「有沒有去醫院看爸爸？」

她說，「媽媽的記憶就停留在那個時間點，我們都配合演出」；他們有請教醫生，因為第一次跟媽媽講實話，爸爸已經過世，但媽媽再度崩潰，醫生建議也不需要一而再再而三地跟媽媽提這件事。

她指出，其實爸爸過世時，媽媽就在身邊，整個過程都在，當下也是非常難過，所以每當家屬跟媽媽提起爸爸過世這件事，媽媽就會自然回到過世前在醫院的那個點；唯獨只有這件事，雖然行動不便，身體是很OK，人也都認得，連在國外的小孩都認得，還會不時跟大家開玩笑，媽媽一切都很好，謝謝大家關心，「但不要太關心，也饒了我們，小孩子讓他們沒有壓力長大，巧巧的事情也一樣，這是一個法定選擇，不是為了傳宗接代」。

對於外界關心李坤儀的小兒子將從母姓一事，她說，這問題提是從女性角度來回答，從母姓是個合法選項，巧巧也不希望這件事被擴大，因為這是大家長期追求選擇的自由。

提到蔡總統，李安妮說，蔡總統非常有心，但很低調，包括去年國葬，都讓她非常感動，「我不用拍她馬屁」，這些她都會記錄成影像，蔡總統做這些事不會敲鑼打鼓，是從情感性去展現，「對於跟爸爸的事，總統從來不會拿來消費」。

她說，因為媽媽狀況不方便，去年爸爸後事處理完後，總統第一件事就去家裡，知道媽媽的狀況，跟媽媽的對話，也完全配合演出，因為總統自己也經歷過媽媽失智，「大家覺得她是談判專家，很冷，我至少在這件事上，有親身接觸到，我事後一直跟她道謝配合演出」。

至於今年是否有在李登輝逝世週年前關心曾文惠；李安妮表示，因為疫情，他們沒有期待，爸爸自己也當元首，對於很多狀況，他們也了解，所以不做過多期待。