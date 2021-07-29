英文時事雜誌《外交家》29日報導，面對變種病毒株Delta(首次發現於印度)的肆虐，亞太各國包括澳洲、越南與新加坡都正與疫情苦苦搏鬥中；反倒是台灣透過強化長期防疫戰略、不斷調整防疫措施、輿論追究政治人物責任、媒體發揮影響力與收割口罩外交成果，成功抑制住5月爆發的疫情。

綜觀2020年，疫情雖擄掠全球各國，但台灣卻舞照跳、馬照跑；學校正常上課，音樂活動持續上映，電影院滿是人群，各大餐廳人群熙熙攘攘，經濟也蓬勃發展，外籍人士與旅外台人也湧入民主小島。台灣當時與澳洲、紐西蘭、越南、新加坡一樣，是世界上少數極為幸運的國家，公民可以照常過日子，而這受惠於嚴格的邊境政策、檢疫規範與疫情追蹤調查，使病毒擴散得以控制。

這種令人羨慕的生活卻在2021年5月中旬粉碎，疫情突然的爆發顛覆台灣民眾的日常生活。不過，台灣卻再次成功抑制疫情，近日新冠肺炎新增病例大幅下降。每日新增病例已從5月17日的535例，下降到過去7日內平均不到20例；光7月26日，台灣社區傳播僅有10例，創下5月疫情爆發以來的新低數字。

※長期防疫戰略實施

為何澳洲、越南、新加坡都在與疫情苦苦搏鬥，台灣卻能夠逆轉勝？《外交家》認為，首先，台灣投入加倍心力在口罩配戴、隔離措施、接觸者追蹤等長期戰略上。事實上，早在2020年4月，台灣就下達搭乘大眾運輸系統配戴口罩的規定；隨著疫情爆發，政府更將此依規定擴大，變成民眾只要外出就須配戴口罩。

原本僅有自國外入境的人士須進行檢疫隔離設施的做法，擴大到國內新冠肺炎確診者。多個地方政府為篩檢結果為陽性的患者，提供酒店或設施以進行隔離的選項。提供隔離處所大幅降低病毒在家庭內傳播的可能性，進而減少社區感染的確診人數。

為維護公民自由，台灣政府沒有使用區域其他國家更具侵害性的電話監控技術，而是利用企業實聯制追蹤民眾足跡。透過手寫資訊在紙上或是以手機掃描企業提供的QR Code，進而掌握行蹤。儘管這些紀錄不夠完善，但實聯制結合普遍配戴口罩、加強隔離措施，有效降低病毒傳染率而又維持高度的公民自由。

※滾動式調整防疫措施

再者，台灣政府隨時依據批評調整防疫措施。台灣政府強調新冠肺炎的傳染途徑為飛沫與表面接觸，而忽略病毒在通風不良的室內空間可透過氣溶膠進行傳播。在疫情爆發初期，政府不願禁止餐廳內用餐，認為保持社交距離與使用玻璃隔板就足以防止病毒傳播。

然而，隨著外僑與外籍人士大聲呼籲限制室內活動後，多地地方政府最終禁止餐廳內用餐並限制室內活動。作者認為，高雄帶頭限制餐廳內用餐，這點對防止由雙北前往高雄的帶原者散播疫情非常關鍵；特別是，雙北市當時出現大量社區傳播案例。

隨著疫情走緩，中央也放寬禁止餐廳內用餐的禁令；不過，部分地方政府因害怕選民不滿，仍持續這項禁令。

蔡英文政府隨著批評調整防疫政策的另一個證據，則是疫苗取得。在台灣部分民眾表達希望取得輝瑞疫苗後，民進黨政府透過郭台銘自上海復星向德國購買BioNTech疫苗。

※民眾發揮政治監督效果

此外，台灣民眾在疫情期間積極追究政治人物的責任，也是疫情重新得以掌控的原因之一。台北市長柯文哲因抗議的表現而遭到媒體、政界與選民的批判。

外界抨擊柯在確診者接觸史的追蹤與篩檢，導致市場局部爆發疫情；加上並沒有建立適當的疫苗分配系統，推卸社區感染的責任，這些導致柯在6月到7月之間疫情控制民調下滑了7%，為所有市長支持率下降最明顯的一位。最終，柯只好讓步接受疾病管制中心專家的協助，並在副市長協助下強化防疫工作。

※媒體榜樣與影響力

第四，台灣媒體在打擊疫情上也發揮低調的作用。隨著1990年代的媒體民主化，新聞媒體在這波疫情中努力提供防疫的最新資訊。雖然部分媒體臥於渲染疫苗的副作用與死亡案例，導致接種意願受影響；但絕大多數的媒體都能樹立良好的榜樣與作為。

台灣的綜藝媒體與新聞節目或是改成線上模式，或是要求所有來賓與主持人戴上口罩並保持社交距離，這些反映出媒體為防疫而向民眾做出良好示範，並凸顯其重要性，儘管彼此政治立場可能有所不同。

※口罩外交的回報

最後，台灣在大流行初期播種了善意，如今則獲得收割。台灣在2020年向全球各國捐贈超過5100萬個口罩。如今，台灣因地緣政治之故難以取得疫苗，當初的受援國紛紛向台灣贈送疫苗以作為回報。過去2個月內，日本向台灣提供超過330萬劑AZ疫苗，美國則提供250萬劑莫德納疫苗。立陶宛、斯洛維尼亞與捷克，也先後宣布提供數萬劑疫苗給台灣。目前台灣已有28%的民眾接受第一劑疫苗，與5月爆發時只有1%的人接種第一劑呈現飛躍式成長。

文章總結，台灣的成功經驗可能無法持續下去，特別是Delta變種病毒已在澳洲、越南、新加坡與其他地方流行，台灣邊界隨時會遭到突破。但是台灣經驗無疑讓其在因應未來疫情爆發，處於有利地位。全球公衛專家都該參考作為民主國家的台灣，如何成功防疫卻又不損害公民自由，以及在檢測、追蹤與隔離等措施的漸進式改革。

目前台灣政府願意分享本土研發疫苗，意味著渴望成為全球公共衛生負責任的一員。台灣已在口罩、資源、專業知識上慷慨解囊，更向世界衛生組織強調其成獲得觀察員地位的急迫性。台灣可提供協助，國際衛生界也該促進這樣的援助，導讓全球大流行早日結束。