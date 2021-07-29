台中市議會將於8月3日開議，台中市政府規劃議員暨公費助理及議會行政人員等共671人，今天在西屯區3處快打站施打；因多數市議員屬於第8類以上，或是預約唐鳳系統及自費都已施打完，剩下少數年輕市議員未接種；今天以市議會行政人員接種較多，民進黨市議員助理很多都要等打高端疫苗。

台中市議會昨日發通知給市議員各研究室，台中市政府規畫議員暨公費助理，施打第一劑疫苗，於今天上午8時至11時30分，前往西屯區的中山、西屯、永安等3所國小快打站接種疫苗；市議會連行政助理等共造冊671人。

台中市議會指出，因市議會8月3日起就要恢復開會，很多年輕市議員及每位市議員都有6到8位公費助理，連市議會行政人員都尚未施打疫苗，開會時萬一群聚就有染疫風險，特造冊建議市府讓市議會相關人員施打；市府評估後統一在西屯區3處快打站施打。

市議會國民黨團書記長陳政顯說，自己是透過唐鳳系統施打，市議會之前曾向市府及內政部提出專案建議，卻都「已讀不回」，可能是市議會要開議市府才安排在今天接種，但超過一半的議員都已施打，只剩年輕市議員未接種，基於安全起見，還是建議市議員能夠去施打。

民進黨市議員張家銨說，她今天不會去接種疫苗，因她已經登記要施打國產的高端疫苗；服務處8位助理由他們自己決定，議員不會去干預施打與否。

市議員林祈烽表示，他也不會去打專案疫苗，留著打高端疫苗，因為高端副作用比較小，8位公費助理也沒人會去接種。