前年時任中華跆協理事長的吳兩平與跆拳道教練林伯剛、許賢忠，在體育署召開記者會，並張貼載有「體育蟑螂趙安華」等語之大字報，趙認為3人毀損他名譽提告，台灣高等法院維持一審判決，認定3人非捏造事實憑空汙衊發表言論，判決無罪確定。

高院指出，吳兩平、林伯剛、許賢忠所為均非無由，也不是意在抽象對告訴人辱罵、謾罵，評論是根據事實，並非是無關公眾之私人糾紛、瑣事，「體育蟑螂」不是針對趙男所為之謾罵，非專以損害告訴人名譽為目的，即難認其等具有惡意之侮辱犯意。

高院表示，吳兩平遭受多次訟累，且趙男也曾召開記者會指責、質疑吳兩平虧空中華跆協1000多萬元，被告吳兩平乃針對對方指控藉以澄清，並對趙男多次興訟及質疑行為發表不滿情緒，主觀上尚非憑空謾罵，反於事實與理性為貶損他人為目的之評價。

合議庭指出，林伯剛、許賢忠是協會的跆拳道教練，2人為跆拳道界之成員，不齒於界內之鬥爭，乃認同吳兩平對趙的負面評價，亦為事理之常，他們3人客觀上並非自始捏造事實憑空污衊發表言論，主觀上亦無專以損害告訴人名義之惡意，判決無罪確定。