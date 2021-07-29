日本厚生勞動省研擬將英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗納入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費接種疫苗選項之一，供40歲以上的民眾臨時接種使用。

日本共同社報導，厚生勞動省將於30日召開專家會議，聽取相關意見。

報導指出，目前第5波疫情下，40多歲到50多歲的重症患者明顯增加，若能被認定為臨時接種的對象，此年齡層便可免費接種AZ疫苗。

日本目前公費接種使用美國輝瑞（Pfizer）疫苗與莫德納（Moderna）疫苗，厚生勞動省5月核准AZ疫苗，但因國外有施打後出現血栓的副作用，決定暫不施打，將AZ疫苗捐給台灣、越南等各國。

今年6月底一度有日媒報導，厚生勞動省研議60歲以上可公費接種AZ疫苗，但後續不了了之。

日本經濟新聞報導，厚生勞動省將原本研擬為60歲以上公費接種AZ疫苗的政策方向，修正為供中年民眾施打，主因是65歲以上的高齡者陸續接種疫苗，東京都內重症化患者以40多歲到50多歲占約5成最多，需要加速為中年民眾施打疫苗。

報導引述厚勞省資料指出，歐洲各國對AZ疫苗設有推薦接種年齡，英國為40歲以上且沒有罹患基礎疾病（如高血壓、糖尿病等）者，法國為55歲以上者。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1100729