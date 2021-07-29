台中慈濟醫院由副院長蔡顯揚（右三）回贈台中市記帳士公會理事長賴妙菊（左三）感謝狀。（王文吉攝）

台中市記帳士公會與有巢氏房屋台中十期加盟店、全友五金、台中市北屯後備憲兵荷松協會等熱心企業團體捐贈200件防護衣（王文吉攝）

台中市記帳士公會與有巢氏房屋台中十期加盟店、全友五金、台中市北屯後備憲兵荷松協會等熱心企業團體捐贈100份愛心火鍋套餐、飲料給台中慈濟醫院（王文吉攝）

為了向一線醫護表達支持與感謝，立委莊競程、市議員曾朝榮牽線台中市記帳士公會、有巢氏房屋十期店、全友五金及台中市北屯後備憲兵荷松協會等熱心企業團體，29日特別捐贈200件防護衣與100份愛心火鍋套餐、飲料給台中慈濟醫院，肯定醫護投身防疫。

北屯區「還在享火鍋店」為趕上中午用餐時間，當天上午現煮愛心火鍋餐，除火鍋料外，包括高麗菜、香菇、玉米筍、金針菇、木耳、青椒、花椰菜等多樣綠色蔬菜食材。另外市議員曾朝榮特別贊助約200公斤池上米、3000顆雞蛋，補充醫護人員體力。

台中慈濟醫院由副院長蔡顯揚代表接受並頒發感謝狀，他由衷感謝各界捐贈物資，對於大家的鼓勵實在不敢當，是醫護人員應該做的，希望大家團結努力，將疫情控制更好、更理想。

莊競程表示，疫情期間，醫護人員總動員，工作量倍增，相對染疫風險增加，非常辛苦，他感謝台中市記帳士公會、有巢氏房屋台中十期加盟店、全友五金及台中市北屯後備憲兵荷松協會等熱心企業團體，捐贈防護衣與熱騰騰的素食火鍋，以實際行動，支持第一線防疫人員。

市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀指出，許多第一線醫護人員為防疫堅守工作崗位，面臨身心靈的巨大壓力，讓人感到心疼、不捨，希望全民團結，幫醫護打氣，對醫護人員致敬，為緊繃的醫療現場注入暖流。

台中市記帳士公會理事長賴妙菊說，疫情期間，醫護人員盡心力守護民眾健康，公而忘私的精神令人敬佩不已，當時就在思考如何善盡微薄力量，提供醫護人員更安全的防護，以表達感謝之意。

賴妙菊說，她的娘家就在北屯區軍功台中慈濟醫院旁，對慈濟醫護人員的辛勞，非常感佩，當獲悉捐贈防護衣的對象是慈濟醫院醫，她內心非常激動與高興，非常感謝立委莊競程、市議員曾朝榮促成這樁公益美事。

有巢氏房屋十期店林志雲與全友五金黃乙展皆表示，疫情期間，除感受醫護人員的辛苦外，眼見許多行業收入成問題，有的房客付不出租金，有些放無薪假及失業的低收家庭，甚至無法溫飽，因此發起募款活動，並結合「還在享火鍋店」，捐贈愛心待用餐餐卷，提供給需要的人。這次捐贈100份熱騰騰愛心火鍋套餐，希望可以讓醫護人員有足夠體力執行勤務。