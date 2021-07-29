台南1名68歲男子因罹患帶狀皰疹導致慢性神經痛長期困擾，最後接受脈衝式高頻神經調控合併營養治療才有效緩解，醫師呼籲免疫功能不良族群可施打帶狀皰疹疫苗預防發病。

奇美醫學中心麻醉部暨疼痛科主治醫師廖書緯今天表示，這名病患去年因左側胸腹疼痛診斷出帶狀皰疹，由於一開始疹子並不明顯，沒有及時接受抗病毒藥物加上年齡偏高，演變成皰疹後慢性神經痛，因長期持續刺痛及抽痛到奇美求診。

廖書緯表示，經藥物治療後沒有明顯改善，且當時發病已超過6個月，就安排病患接受胸椎神經根的脈衝式高頻神經調控療法，但治療2週後就又出現疼痛感。

他說，進一步評估病患營養狀況後發現有嚴重維生素D缺乏情況，最後採營養療程合併第2次脈衝式高頻神經調控治療，才明顯改善疼痛，至今超過3個月病況穩定，持續於門診追蹤。

廖書緯指出，根據台灣健保資料庫研究統計顯示，每年每1000人中約有5人得到帶狀皰疹，年齡大於60歲的人發生率增加為2倍，且其中有10%會發展成皰疹後神經痛，不但影響生活品質，一部分病人更成為門診常客，定期服用止痛藥。

他說，年齡大於50歲且有多重慢性病，免疫功能不良的族群，可評估接受施打帶狀皰疹疫苗來預防發病，國外已有大型臨床研究發現，施打疫苗者罹病機率減少5成，即使罹患帶狀皰疹，發生皰疹後神經痛的比率也可減少6成。（編輯：張芷瑄）1100729