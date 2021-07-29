南韓女團AOA前成員珉娥，近日爭議不斷，今(29日)她本來在IG發出8點聲明解釋，未料幾小時後，就驚傳輕生緊急送醫，因出血過多動手術，目前沒有生命危險，但意識尚未恢復。

珉娥過去曾指控長期遭隊長申智珉霸凌，導致她受憂鬱症、失眠症所苦，並多次PO自殘照，透露自己輕生，讓歌迷相當擔心，而隨著智珉道歉並退出AOA後，事情似乎告一段落。

不過今年4月珉娥自稱在精神科治療憂鬱症時，被年輕護理師刁難，砲轟對方沒資格照顧病人，遭到網友群起撻伐，前陣子開心認愛小5歲男友，又被正宮踢爆男方劈腿，她之後坦承當了小三，並向外界道歉，但仍再度引發爭議。

今她在IG控訴外界質疑她有妄想症、精神分裂，她無奈表示「希望大家知道我想復仇，只是現在沒有這個實力」，並表示自己是智珉霸凌事件受害者，不是加害者，「10年以來遭打巴掌、罵髒話、辱罵等羞辱」。

她最後也道歉，本來和大家約定暫時不再用IG，但又違約了，沒想到過沒多久，她就傳出輕生消息，據韓媒報導，珉娥友人突然聯絡不到她，直奔她家才發現她因過度出血昏迷，因此緊急送醫動了縫合手術，目前沒有生命危險，但意識還未恢復。

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