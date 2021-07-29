陳意涵宣布懷上二寶，年底將為家中添女娃（Biore 提供）

陳意涵「好孕到」三喜臨門，運勢大發大旺。（Biore 提供）

陳意涵2021「好孕到」三喜臨門，結婚三年與導演老公許富翔育有一子「小初」的她宣布懷上二寶，年底將為家中添女娃湊成一對「好」字，而「孕事」連帶帶旺「運勢」的她光是2021上半年就攬進三個廣告代言，堪稱是雙喜臨門！

綽號「陳大發」的陳意涵似乎命中「兒女帶財」，結婚生子後運勢不僅「大發大旺」，原本戲約、廣告代言不斷的她今年再度懷孕後事業更上層樓，不僅與邱澤搭檔的戲劇《她們創業的那些鳥事》中亮眼表現好評如潮，由蔡岳勳導演執導的影集《零下一九七》兩人又再度合作；此外，由於形象清新的陳意涵更是廣告商的最愛，牛年開春後就陸續接下沐浴乳、益生菌及電玩代言，堪稱華人演藝圈中最強人妻「廣告專業戶」！好事接二連三的陳意涵不僅旺財還旺夫，日前老公許富翔執導新片《詭扯》勇奪韓國富川影展評審團大獎 ，讓「三喜臨門」的陳意涵樂當「台灣之光」夫人，「履歷表上又可以多一行資歷覺得很開心！」

原本就計畫想再生一個的陳意涵，得知自己再度懷孕的第一個反應是又驚又喜，她笑說：「超級開心！因為跟老公都一直在忙工作，其實沒有特別計畫要做人這件事，所以知道後特別驚喜！」她更透露老公許富翔在知道自己懷的是女生之後，足足開心的笑了一個禮拜，「他(老公)對我說的第一句話是：小初(兒子)要當哥哥了！」至於兩歲大的兒子小初，陳意涵特別選在跟兒子玩耍時，跟他提到將有個妹妹要來陪他，結果兒子不但出奇冷靜，還以一貫的口頭禪回說：「沒問題！」讓她哭笑不得！值得一提的是，神經大條、有著傻大姐個性的陳意涵竟然懷孕兩個月後才發現自己「有喜」，她笑說：「因為之前一直忙工作，當時以為自己是壓力大所以經期才沒來，結果拖了一段時間才去看醫生。」

預產期預估在年底的陳意涵，坦言心情比當初懷小初時來得平靜坦然，她表示：「當初懷第一胎時比較緊張，有買了很多書來看，不過這一胎就完全做自己，心情也都一直保持很好，我覺得心情好就是對寶最好的胎教！」提到胎教，她透露因為懷得是女生關係，所以最近一直猛練瑜珈，她笑說：「因為我懷小初的時候一直跑步，導致他現在瘋狂愛跑步，每天都一直跑一直跑！這胎因為是女生，我覺得還是不要這麼好動比較好，所以練瑜珈最剛好！」除了以瑜珈保持身心健康當胎教外，最近因為疫情而停工宅在家，她都靠著當「家政婦」來充實一天生活，「每天早上起床就是打掃，運動，煮飯，然後陪小初玩，加上要準備搬家，所以一整天都很忙碌！」

近期懷第二胎湊成「好」字的陳意涵果真好事兒接二連三，老公許富翔所執導的新片《詭扯》日前奪下韓國富川影展評審團大獎，更是台灣首部在該影展拿下此大獎的電影，得知這個好消息的陳意涵開心到笑不停，有趣的是，原本以為「評審團大獎」是「安慰獎」的她後來跑去「谷歌」後才發現「不得了」，她笑說：「剛開始真的以為是優勝獎的意思，但後來發現是台灣第一部電影拿到這個獎項，真的很替老公開心！加上我也有演出，感覺於有榮焉！」樂當成功男人背後女人的她更笑說：「履歷表上又可以多一行資歷覺得很開心，好可惜不能去韓國領獎，很想當成功男人背後女人的露出機會少了一次，不過我相信之後一定還有機會的！」