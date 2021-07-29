繼6、7月的「挺醫護．衛台灣」專案，中租企業攜手成旅觀光8月1至31日續推「感謝醫護警消—『有你真好』免費住宿專案」，對象擴及警消人員，在台灣北、中、東共4家飯店提供服務，感謝防疫抗災的無名英雄。

中租企業及成旅觀光表示，繼發起「挺醫護．衛台灣」專案，兩個月以來提供醫護人員的安心歇息需求。隨著疫情趨緩，再加上，不少運用過該專案的醫護人員，秉持「嘉惠更多同僚同業」的心意，希望成旅延伸這份溫情，擴大回饋對象。

為了延續感恩回饋的理念，中租與成旅自8月份該免費住宿專案擴及警察消防人員，成旅觀光提供旗下連鎖飯店，蘆洲、永和、花蓮、台中等四館，每日共80間舒適舒心的客房，感謝這群英雄的無私無懼，捍衛家園，守護台灣。

成旅觀光表示，醫護警消人員不妨趁著8月暑假期間，帶著家人出門走走，換個地方住宿休憩，轉換心境，也可稍加舒緩緊繃的工作情緒與緊湊的生活步調。若有住宿需求，歡迎直接致電至成旅晶贊飯店洽詢與登記。