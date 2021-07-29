臉書（Facebook）第二季財報優於市場預期、廣告業務營收亦強勁增長，但警告本季起營收增長可能顯著放緩，受此打擊，臉書周三盤後股價下挫3.45%，稍早前一度跌5%。

臉書表示，蘋果iOS作業系統更新料將影響定向廣告業務，進而打擊第三季的廣告收入。蘋果改變了隱私政策，使應用程式更難以追蹤用戶，並使廣告商難以取得對投放廣告有價值的數據。

此外，跟進Alphabet和網飛，臉書周三宣布將要求其美國辦公室的所有人員接種新冠疫苗。

臉書第二季每月活躍用戶數年增7%，為29億個，但低於分析師預期的29.2億個，並創下至少3年來最緩慢的增長速度。

Wedbush Securities分析師Ygal Arounian表示，用戶增長放緩的情況相當明顯，凸顯出世界解封後，社群媒體在用戶參與度所面臨的挑戰。尤其重要的是，臉書最容易受到蘋果調整隱私政策的影響，自第三季起這似乎已經開始對其前景產生影響。

臉書第二季總營收（主要來自於廣告業務）年增56%，為290.8億美元，優於市場預期的278.9億美元。淨利較去年同期成長1倍，為104億美元。每股盈餘為3.61美元，優於市場預估的3.03美元。

第二季廣告營收年增56%，為285.8億美元，臉書表示，每個廣告的價格上漲了47%。

不過臉書表示，今年第三和第四季總營收的年增率估將較前一季明顯放緩，部分因為蘋果調整了隱私政策，另一方面也與前幾季的強勁增長有關。

執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在法說會上並特別提到臉書另一個野心勃勃的計畫，即「metaverse」虛擬世界。本周稍早前，祖克伯宣布已經大舉投資虛擬實境和擴增實境領域的臉書正在組織一個團隊，將著手構建一個共享的數位世界，他看好「metaverse」將成為繼行動網路之後最重要的發展。

微軟在本周的財報電話會議上亦也談到該公司對於融合虛擬和實體世界的計畫。