硬式工業風搭配上清純的潘映竹，展現絕妙衝突美感。（奧創娛樂提供）

潘映竹展現冶豔的一面，具有個性美。（奧創娛樂提供）

潘映竹背部全裸入鏡，姣好身材一覽無遺。（奧創娛樂提供）

潘映竹擁有姣好身材、甜美外型。（奧創娛樂提供）

藝人潘映竹（竹竹）擁有姣好身材、甜美外型，自然不做作的性格，廣受粉絲喜愛，9／5將正式發行個人第一本寫真集《潘映竹同名寫真書》。她笑稱，這次的寫真集總共有10個造型，在拍攝上下足了苦心，尺度將無上限，就是想用滿滿的誠意，感謝一路上支持她的好朋友們，也算是送給30歲的自己一份禮物。

潘映竹表示，這次台中、宜蘭、貢寮全台跑透透，服裝跟拍攝內容也都親自參與討論，拍攝期間因為疫情還沒有升級，所以拍攝時常有許多遊客圍觀，讓她有點害羞，需要不斷地跟自己加油打氣、敞開心胸徹底解放，才能展現最完美的自己。這次寫真書分為3大塊，「遊樂園」象徵初心、「海邊」象徵海闊天空跟堅定的心以及最後的「森林」象徵返璞歸真的自己。

她回想請拍攝的過程，笑說拍攝期間最辛苦的就是在高溫36度的正中午，在海邊沙灘拍攝唯美照片，沙灘跟海水的溫度在陽光照射下高達42度，在高溫下還要配合導演的要求擺各種姿勢和表情，相當有難度，所以不時要麻煩工作人員不斷灑水降溫，不然腳都快燙傷。

但大魔王是在森林裡，也是自己最要克服的一個場景，森林裡除了有許多昆蟲外，她還必須要躺在長滿青苔的樹幹上，拍攝時超怕蟲跑進私密處，一拍完就趕快套上衣服，不過還好辛苦總算是有代價的，最後拍出來的成品非常地唯美。

潘映竹首次推出寫真就因為疫情的關係，打亂了所有行程，她說：「那只能先拜託大家宅在家看我的寫真書，等疫情恢復正常，希望能有機會辦新書見面會，跟好久不見的大家見面。」