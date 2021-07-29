國內疫情警戒雖調降至二級，但情勢仍然嚴峻，保訓會今天宣布，將首度全面採用線上遠距教學方式，辦理9月起將舉行的委任公務人員晉升薦任官等訓練，以確保受訓人員健康。考試院長黃榮村也要求未來課程設計需納入年度重大公共議題，以提升訓練成效。

考試院今天召開院會，公務人員保障暨培訓委員會在會中進行業務報告。保訓會表示，配合中央疫情指揮中心相關準則及規範，日前已將原訂於今年6月開辦的委任晉升薦任官等訓練調整至9月辦理，為避免實體訓練衍生群聚感染風險，決定採取線上遠距教學方式辦理，不讓委任人員陞遷權益受損。

為了推動線上遠距教學，保訓會指出，除了運用既有的數位課程外，將聘請經受訓人員評價優良的講座錄製成全新的數位課程，並建置線上虛擬教室，擇定需個案研討或演練的科目，採直播方式，讓受訓人員能進行研討與分享。

受訓人員課程成績評量項目，在專題研討部分，過去是採取團體報告，保訓會表示，因應線上教學，將改為個人報告，並由受訓人員與講座以線上答詢方式進行；紙筆測驗部分，原則仍採實體測驗方式辦理，但考量疫情發展的各種可能性，保訓會也已規劃線上測驗的備案。

雖然今年採取線上遠距教學，但保訓會強調，將精進編修書面教材，提供受訓人員居家研讀，像是依照受訓人員職務需求設計的行政知能、公務法規、以及智慧政府與數位服務等教材。

保訓會也會提供多元便捷的輔助學習資源，例如公務實用英文及數位治理課程、以及製作行政知能懶人包、微學習影片等，以協助受訓人員學習。

黃榮村和與會考試委員則在會中要求保訓會，未來在課程設計上，除應加強與受訓人員職務的連結，更應該將年度重大公共議題，像是族群主體性、資訊安全、環境永續及能源等，納入訓練內涵，以提升訓練成效。保訓會也承諾會納入研議，以培育現代政府所需的公務人力。