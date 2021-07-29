美麗華公司4月8日宣告將分割出三間子公司，並以《企業併購法》為由，不留用工會理事長黃文正與多名工會成員，美麗華工會從5月11日發起罷工，但公司又以曠職為由解僱11名參與罷工的會員，美麗華工會向勞動部提出2案「不當勞動行為裁決」，但工會今天指出，從4月12日至今僅分別召開2次調查會議，呼籲勞動部不應拖延。

勞動部表示，美麗華企業工會所涉2案裁決案件，皆已在7月21日召開第2次調查會議，於會議結束前，裁決委員業已就第三次會議時間與雙方當事人討論後，分別預定將於8月24及25日召開第3次調查會議；由於此2案涉及企業併購、併購之人員解僱留用等法理討論，雙方及委員會皆需要時間搜尋、整理相關規定及論述，裁決委員會皆在兼顧疫情期間當事人安全與維護勞動權益下，積極主動聯繫辦理相關程序，決無拖延怠慢情事。

桃市產總和美麗華工會指出，政府就是在用這段期間以 ｢防疫｣ 為由讓各種勞權動作休眠，以指標性的美麗華工會罷工案件來說，就是在三級警戒期間被毫無理由拖延的最佳例證，是全國各地調解、勞檢、仲裁案件被拖延的縮影，勞動部裁決委員會請用一個公平正義的結果，一個讓勞工心服口服的結果，來證明這麼漫長的調查是有其必要性。