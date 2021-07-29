手機晶片大廠高通日前將部分晶圓代工業務交給英特爾負責，令外界好奇高通與台積電、三星的合作狀態，對此，執行長Cristiano Amon表示，高通與台積電及三星仍是戰略合作夥伴，但英特爾的加入讓供應鏈更具彈性，對整體業務來說，是一件好事。

綜合外媒報導，英特爾積極拓展晶圓代工領域的深度，日前宣布將為亞馬遜與高通製造晶片，組成半導體產業的美國同盟，Cristiano Amon在財報會議上說：「英特爾能成為高通的代工廠，對美國的半導體產業來說是一件好消息。」

針對外界關注的晶圓代工策略，Cristiano Amon則表示，「台積電與三星是高通重要的戰略合作夥伴，但現在有英特爾的加入，可以讓供應鏈更有彈性，不過目前並沒有具體的產品規劃。」

此外，Cristiano Amon也被問及晶片荒議題，他認為，年底前缺貨狀況有望大幅改善，「我們在爭取晶片的過程中有重要進展，第三季的第一批出貨量很大，未來幾個月的出貨量也會提高。」

高通也在會議中公布會計年度第三季財報，整體營收較去年同期增長63%至80億美元，優於市場預期的75.7億美元，此外，高通第四季的財務預測在84億美元至92億美元間，中位數為88億美元，高於分析師預測的營收85億美元，高通公布財報後，盤後股價勁揚逾3%。