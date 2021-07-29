西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布北北基桃、新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、南高屏、宜蘭14縣市大雨特報，今天南部地區、大台北地區及西半部山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今天南部地區、大台北地區及西半部山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天清晨苗栗以南有顯著雨勢，中部以北的降雨在晨間漸緩，之後天氣與昨天類似，西南風仍在增強，南部地區整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨較少一些，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨依舊明顯，特別是各地山區及桃園以北部分平地，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，請多留意。

氣溫部分，氣象局表示，天氣炎熱，尤其北部及東半部溫度偏高，約33至36度，東南部仍可能出現焚風，而中南部稍低一些，高溫約32到34度，戶外活動請多補充水分並注意防曬。

氣象局提醒，今、明兩天是大學指考的日子，水氣增多容易下雨，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，請考生攜帶雨具備用。