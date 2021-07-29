桃園市議會日前表決通過，將來對市民施打的疫苗必須通過三期解盲及國際認證，以保護市民健康。藍委賴士葆表示，代表民意的地方議會開出第一槍，表達民眾對高端疫苗極度不信任的態度，不願意讓桃園市民成為白老鼠，他公開呼籲其他縣市的議會也比照辦理。

賴士葆說，高端是百分百的上市民營企業，難以置信為何受到政府最高規格空前的禮遇與護航，政府在高端尚未二期解盲，也還沒有通過緊急使用授權（EUA）時，就下訂500萬劑以及另外500萬劑的開口合約，甚至不管高端疫苗的價格是AZ的10倍左右。

賴士葆指出，為了讓高端EUA順利通過，食藥署在審查高端EUA之前，緊急徹換一半審查委員，高端EUA審查會受到最特殊也是最受輿論爭議的待遇，不公開會議記錄，也未公開審查委員名單，甚至沒有錄影。

他表示，高端疫苗的EUA療效評估標準是以世界唯一免疫橋接方式，沒有作大型第三期臨床試驗，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）卻迅速核定高端疫苗為公費疫苗。

他批評，台灣疫苗極度短缺，政府為了呵護高端，擋住民間團體要捐贈的疫苗，直到民意反彈才願意部分開放；外交部淪為高端的國際行銷管道，用外交預算購買昂貴的高端疫苗送給友邦國家，將友邦人民當高端的人體試驗品，萬一施打有問題，是不是要用納稅人的錢去理賠？

他質疑，蔡英文總統說要以國際科學標準來審查高端疫苗的緊急授權，並強調安全與有效是最重要的條件，如今「說一套、作一套」，蔡已登記施打高端疫苗，但是此沒有國際認證，以台灣標準非國際標準通過的EUA，完全沒有任何保護力説明的疫苗，國家機器強力背書，萬一將來有任何問題，國產疫苗可以國賠嗎？