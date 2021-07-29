八里區長陳炳仲表示，八里栽種生產的水梨主要為蜜雪梨，又稱蘋果梨，是台灣自行培育特有的水梨品種（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

有「梨中之后」之稱的新北八里蜜雪梨開始進入採收期，蜜雪梨是台灣自行育成的品種，水分飽滿，是特有水梨品種，因其難以儲藏的抗性，僅少數農友們願意種植，龍源農場場主周雅雯表示，今年蜜雪梨受乾旱影響，產量縮減，想品嘗的民眾動作要快，慢了就得等明年。

八里區長陳炳仲表示，八里栽種生產的水梨主要為蜜雪梨，又稱蘋果梨，是台灣自行培育特有的水梨品種，據說是由台灣原生種的橫山梨，與日本品系的新世紀梨育種出來的梨子品種，細緻甜美的滋味特別受到客人歡迎，有「梨中之后」之稱。

身為大台北地區蜜雪梨種植最大面積的龍源農場場主周雅雯表示，蜜雪梨是適合台灣生長的果樹，無須嫁接即可開花生產，蜜雪梨果皮為青綠色，成熟時逐漸轉黃、斑點明顯，皮薄多汁爽脆、甜度又高，果肉白皙不易氧化，果香聞起來如蘋果，水份多、皮薄多汁是最大的特性。

周雅雯透露，因蜜雪梨因不耐長期儲藏，僅有少數農友願意種植，一般市面上少見，她為培育良好蜜雪梨，認真的「去蕪存菁」，只精挑細選保留幾顆果實，集中充分的養分，因此她所種的蜜雪梨，單顆都超過1台斤重，個個精選甜美，常常還掛在樹上就訂購一空。

八里區長陳炳仲指出，蜜雪梨產期大約20天，今年又受到乾旱影響，預計水梨產量較少，但相對甜度更高，如有民眾想品嘗平日難得的美味，可以洽詢八里區農會，或電洽龍源農場周小姐。