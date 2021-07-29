北市警消29日上午獲報，1名20多歲男子從百齡橋下墜落，男子的父親表示，11時20分左右，他開車載兒子行經橋上，但走到一半時，兒子突然打開車門往護欄走過去，接著縱身而下，他試圖阻止但來不及，目前警消正全力搜救中。

消防局11時26分獲報，兩名男子先後墜落百齡橋下，其中較年長者稍後自行游回岸上，警消後來趕往三角渡碼頭，出動救難艇搜索，總計出動8部消防車、2部救護車、3艘快艇及1部水上摩托車，28名消防救護人員參與搜救。

上岸男子表示，他原本開車載兒子，行經百齡橋時兒子突然下車，接著走向護欄跳下去，他因為會游泳，所以第一時間跟著跳下要救兒子，但始終沒有找到，後來自行游上岸邊，

男子為何尋短有待進一步調查，目前消防人員正持續蒐救中。

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