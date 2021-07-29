英國7月19日宣布解封，公衛專家本研判當地COVID-19疫情恐復燃，沒想到卻出現連續多天單日新增確診減少情況。專家研判天熱、未開學、篩檢變少可能都是原因，不能掉以輕心。

「華盛頓郵報」報導，英國的單日新增確診在今天前竟出現連7天下降，即便今天單日增加2萬7734例出現上升，仍僅約為一週前的一半。英國解封後的疫情曲線正被各國密切關注，想看看疫苗究竟能否成為擺脫疫情的救贖。

高傳染力的Delta變異株（最先現蹤於印度）幾乎包辦目前英國的全部新增確診。在解封前兩天的7月17日，英國的單日新增確診攀升至5萬4674例，創下今年1 月以來新高。

英國首相強生19日堅持解封，解除英格蘭所有強制戴口罩與維持社交距離措施，酒吧正常營業，夜店舞池擠滿沒戴口罩的年輕人，讓部分國際頂尖的傳染病趨勢預測專家警告，英國今夏疫情恐升溫至單日新增10萬例，但連日來英國確診反驟減，讓專家大感意外。

專家們研判原因可能與以下幾點有關：英國已遭受一週熱浪侵襲，天熱對病毒不利；各級學校仍在放暑假，因此病毒不會靠學童散播；上週英格蘭、威爾斯有62 萬人收到隔離簡訊，可能因沒有篩檢讓確診例減少。

還有人覺得搞不好英國真的已達群體免疫，因為英國已有超過70%的成人已完整接種疫苗、88%成人至少打過一劑。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）專精歐洲公衛的教授麥基（Martin McKee）對英國已達群體免疫抱持懷疑，部分原因是若真的達標，就不應出現有些地方確診多、有些地方少這樣的區域差異。

里茲大學（Leeds University）副教授葛里芬（Stephen Griffin）表示，英國確診減少是「非常詭異」的情況，他對此審慎看待並認為須分析更多資料。他初判應是多個原因造成，從天氣變暖、人們遵守隔離指引、沒再篩檢等等。此外可能也與歐國盃足球賽結束有關，先前歐國盃賽事期間街上到處是人。

葛里芬說：「這些原因加總在一起確實會讓確診數目減少，但是否真正原因，沒人知道。」

倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）製作的疫情推估模型，曾讓英、美政府制定防疫政策時借鏡。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時也持審慎態度，認為解封的真正影響可能還沒到。

佛格森還說，若天候變差或學校9月開學，搞不好又會有一波疫情大爆發，但可以肯定的是疫苗覆蓋高帶來結構性改變，今年秋冬即便疫情復燃，也不致有去年那種醫院人滿為患、病故人數多的景象。