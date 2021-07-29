40歲「桌球教父」最近出戰東京奧運，結果27日在男子桌球單打項目以3比4落敗，止步16強，雖輸了比賽，但他一人堅持到底的運動精神，仍引來許多網友追捧。而莊智淵的實力到底如何？近日有網友翻出他先前跟邰智源對戰的影片，驚訝發現他連拿破洞球拍都無法削減實力，讓網友紛紛朝聖。

去年2月莊智淵上邰智源節目《木曜4超玩》，節目中一行人到了莊智淵的球館，被封為「桌球教父」的他對戰迎上自稱「桌球阿公」的邰智源，實力相差懸殊可想而知，製作人此時便出招，要求莊智淵需更換裝備，拋出「中空破洞的球拍」讓莊智淵使用，莊智淵第一時間笑翻，謙虛說：「我努力試試看」，沒想到賽局開始不久莊智淵就反擊一個殺球，讓邰智源傻眼。

莊智淵用破洞球拍一樣打出殺球。（圖／翻攝自木曜4超玩 Youtube）

此時，邰智源緊急喊卡，工作人員也驚問：「他（莊智淵）用哪裡打的，有問題」，邰智源則搶過球拍說：「老師，我不是對你不敬，這洞這麼大，到底是從哪裡打啊」，最後以10比1戰敗。製作單位接著丟出第二項秘密武器「超迷你球拍」讓莊智淵使用，最終邰智源又以12比10又輸了，工作人員便虧：「莊智淵選手用這一根（球拍）都打爆你（邰智源），你現在在路上走鄰居都會笑你」，揚言要剪片以維護邰智源的名聲。

莊智淵接著被要求用超小球拍。（圖／翻攝自木曜4超玩 Youtube）

而莊智淵的球館為了孕育桌球選手，至今已收了多位年紀輕的學生，邰智源問他是如何挑選學生？莊智淵回應會看孩子們的熱情，每天做完暖身操後下一步就是10分鐘基本對攻，調整好身體和體力狀態後，接下來進行個別的計畫專長訓練，莊智淵笑說練習時是不太給學生休息時間的，教練沒說休息，孩子也不敢休息，邰智源問：「所以老師你會罵小朋友嗎？」莊智淵說：「罵，會罵，但是他如果盡力在做的話我不會啦！一般都是罵『態度』」。