台塑(1301)今(29)日舉辦股東會，董事長林健男會後受訪表示，近期東南亞疫情升溫，大陸依然是需求主力市場，另外，隨著美國疫苗普遍施打，預估台塑美國下半年獲利表現將比上半年倍增。

目前大陸疫情控制相對持穩，但東南亞的印度、印尼、馬來西亞 等疫情持續嚴峻，林健男認為，近期東南亞國家疫情升溫，當地加工出口訂單轉回疫情相對穩定的大陸加工業者，預期下半年起大陸對石化原料需求、購買量增加，因此，在東南亞疫情獲得控制前，需求疲弱，大陸依然是需求主力市場。

林健男進一步說，台塑近幾年分散外銷市場至紐澳、南亞、東南亞及大陸，就是考量區域需求比重變化時，可彈性調整銷售地區，避免影響銷售量，例如這兩年因疫情封鎖、解封不同步，需求也不同步，台塑隨時彈性調整銷售策略，因此，營運不會造成影響。

展望下半年，林健男則言，下半年隨著歐美疫苗接種普及率上升，經濟陸續解封， 報復性消費的現象已顯現，加上美國計畫擴大基礎建設，且歐洲為提升減碳成效，加速推動綠能如風力發電、太陽能發電、交通工具輕量化及氫能系統發展，預期塗料、管材及高性能複合材料 需求可望明顯成長，因此，台塑看好PVC、EVA、碳纖、AE及正丁醇產品。

台塑美國部分，林健男表示，下半年受惠疫苗廣泛注射，北美石化業稼動率可望維持穩定偏高，供需趨於平衡，預期台塑美國OL-2於第3季歲修完成，加上新乙烯管線完工，可外購乙烯供下游廠生產，原料不足情況獲得改善，產銷量增加，台塑美國下半年獲利表現將比上半年倍增。