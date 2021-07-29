承啟(2425)今舉行股東會，通過發放0.5元現金股利，將於8月13日除息，9月10日發放現金股利。今年首季承啟毛利率已經突破1成，承啟發言人周子安表示，目前AI伺服器的營收占了承啟合併營收的兩成以上，大陸市場對於AI伺服器及系統整合需求有明顯回升。

承啟去年合併營業收入為新台幣46.7億元，稅後淨利為新台幣1.8億，每股稅後淨利為1.51元，毛利率持續改善。周子安表示，去年受新冠疫情影響，營收毛利在上半年不如預期，今天已恢復正常，上半年顯卡因為缺貨，毛利有增加，第二季因為大陸對於加密貨幣挖礦的處置，導致市場對於顯卡需求降溫；展望下半年雖然顯卡因缺料而市場供給仍會受到影響，但NV持續推出LHR顯卡，對於電競的市場供給及支持，預估第三季顯卡將回歸電競需求，可維持一個穩定的態勢。

面對板卡市場產業環境變化激烈，承啟將致力於調整產品結構，除了投資在區塊鏈產業、被動元件產業、AI產業、5G產業外，也持續擴大在軟體研發高階人力的擴編，透過AI開發管理平台的軟體提升AI伺服器的使用效能，以及AI伺服器軟硬體系統整合的競爭力，以期在市場需求持續變動的情形下，增加產品項目與技術質量，維持企業永續發展與穩定獲利。

承啟首季EPS達0.51元，明顯優於去年同期，去年首季EPS為-0.01元。