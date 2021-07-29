福懋油(1225)經營權之爭壓力受到關注，由於今日股東會無改選，故過程平和，近期兩派關係處在平穩的情形，經營權之爭待看明年改選結果，今天股東會通過配發現金股利1.4元。

福懋油今年銷售目標，油脂產品21萬9944公噸、原料產品23萬3360公噸、飼料產品9萬5386公噸、麵粉產品24萬6256公噸，合計為79萬4946公噸。福懋油表示，未來將秉持「健康永續，共創未來」的經營理念，從事食品加工，以食品安全列為第一優先要務，由原物料到末端產品皆嚴格把關。

福懋油台中港區新建的食用油脂精煉廠今年度可望正式量產，符合未來高規格環安衛的需求，預計可透過該先進的產品規格切入高附加價值市場，建立引領產業發展地位。

福懋油今年經營方針有四方向，一、專注核心業務，福懋油所投資興建的台中港區新建食用油脂精煉廠，預計今年度可正式產。二、落實食品安全，將持續強化食品原料安全及來源追溯機制，建立引領產業發展地位。三、拓展外銷市場方面，蒐集鄰近國家飼料業與食用油脂業相關資料，迄今出口產品項目與數量均有逐步增加，包括麵粉、麥麩、黃豆等。四、創新與資源整合方面，維持集團營運持續成長。