三洋電（1614）泰山廠資產活化開發進程明朗！三洋電提高捐地面積，取得「都更二箭」容獎加給，將規劃A區商場、商辦出租，B、C、D區商辦、住宅出售，總建坪達7萬坪，以空橋串連全區及捷運站，打造微型都市，最快三年後完成變更、重劃、遷廠，進入實質開發。

三洋電29日召開股東會，各界關注的三洋泰山廠資產活化進度，三洋電副總經理紀安郎表示，經過顧問團隊建議等綜合考量，與新北市府達成共識，捐地面積由原本的2200坪，提高至2863坪，取得「都更二箭」中重要幹道沿線基準容積加給，基準容積提高10%，三洋電最終將自有土地約1.3萬坪進行二區開發。

其中，近丹鳳捷運站的A區，基地9000坪，將規劃為大型商場、及商辦大樓，只租不售；近機捷A6貴和站的B、C、D區基地，基地4300坪，將規劃為作為出售的住宅及商辦大樓，屆時出售房屋的資金，將做為全區開發及營運的基金。

紀安郎表示，由於三洋電泰山廠基地具地處雙捷運站、台1線、新北大道等的交通優勢，南新莊繁榮程度已漸不下於北新莊，舊廠開發將以打造「微型城市」概念，串連正在開發中的溫仔圳，提供大型商業複合設施與活絡區域發展，預計工業用地變更時程約一年、重劃時程約一年多，最快三年後可進入開發，舊廠全數產線將遷移至三峽新廠。

三洋電股東會並通配息約0.949元，三洋電指出，今年上半年以冷凍櫃成長31.2%為最高，空調也成長8.3%，洗衣機、冰箱約持平，顯示器衰退，外銷的醫療級冷凍櫃至去年11月以來則有一倍以上的成長。6月因為疫情、天雨等因素導致空調銷量下滑，7、8月份將是空調銷售旺季，不過仍取決於天候因素，預期下半年營收約持平，原物料價格上漲及外銷匯損，將是獲利能否維持的關鍵。